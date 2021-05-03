عاجل.. مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة طراز رافال

وقعت مصر وفرنسا، عقد توريد 30 طائرة طراز رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة وشركة «داسو أفياسيون» الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية، بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة.

وكانت مصر وفرنسا، أبرمتا خلال عام 2015، عقد لتوريد 24 طائرة طراز رافال، لصالح القوات الجوية المصرية، التي تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية .

جدير بالذكر، أن الطائرات طراز رافال، تتميز بقدرات قتالية عالية، تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً على امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة، تمكنها من القدرة على تنفيذ كل المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.