أرملة تنتحر في ترعة المنصورية.. والتحريات: عندها اكتئاب

تخلصت أرملة من حياتها، وألقت بنفسها فى مياه ترعة المنصورية بمدينة أبو النمرس، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، ودخولها فى اكتئاب حاد قادها للانتحار.

وأكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتوفاة أرملة تبلغ من العمر 64 عاما، وأنها مصابة باكتئاب حاد نتيجة حالة نفسية سيئة ألمت بها، وأنها أخبرت نجلها برغبتها فى الانتحار، وفاجئته بتنفيذ ما أخبرته به.

تلقى المقدم أحمد يسري، رئيس مباحث أبو النمرس، بلاغا من نجل المتوفاة، مفاده انتحار والدته «نعيمة» 64 عاما، قفزا فى ترعة المنصورية بدائرة المركز، وانتقلت قوة من المباحث إلى هناك، وتم استدعاء قوات الانقاذ النهري، التي تمكنت من انتشال جثة المتوفاه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تباشر التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.