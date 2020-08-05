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صور.. الانقاذ النهري بالغربية يواصل البحث عن طالبة الثانوية المنتحرة

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احمد فتحي ورفيق ناصف
12:26 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
الانقاذ النهري بالغربية يواصل البحث عن طالبة الثانوية المنتحرة

الانقاذ النهري بالغربية يواصل البحث عن طالبة الثانوية المنتحرة

كثفت الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها من خلال الدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة طالبة الثانوية العامة فى العقد الثاني من عمرها والتي انتحرت عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة لسوء نتيجتها من خلال القفز من أعلي كوبري سمنود فى مياه النيل.

وكان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من العميد أحمد العدروسى مأمور مركز سمنود بورود إشارة لشرطة النجدة بانتحار فتاة من أعلى كوبرى سمنود في نهر النيل.

كما باشرت القيادات الأمنية دورها تحت رئاسة اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز سمنود دورهم بالانتقال لموقع الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية، أن طالبة بالصف الثالث الثانوى بالقفز من أعلى الكوبرى العلوى في نهر النيل لمرورها بأزمة نفسية بعد حصولها على مجموع سيئ في الثانوية العامة، ويواصل رجال الإنقاذ النهرى جهودهم لانتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى سمنود العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وجدير بالذكر، أن الطالبة بالصف الثالث الثانوي  شرعت فى  الانتحار بالقفز في نهر النيل من أعلى كوبري سمنود بعد حصولها على مجموع سيئ في امتحانات الثانوية العامة وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري الي مكان البلاغ للبحث عن الجثة وانتشالها.

 

 

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