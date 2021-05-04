مسلسل ولاد ناس الحلقة 22.. أحمد وفيق يخون زوجته

مسلسل ولاد ناس الحلقة 22، بدأت باكتشاف الفنانة وفاء صادق «أروى»، بأن زوجها صبري فواز «المحامي»، كان يحب زوجة صديقه المتوفى «عادل»، وكانت على علم بهذا الموضوع دون علمه للحافظ على بيتها، وعندما واجهته دخل صبري فواز في صدمة كبيرة، بعد معرفتها العلاقة بينه وبين زوجة صديقه المتوفى «عادل»، الذي كان يقوم بدوره الفنان محمد سليمان، وحاول إقناعها بأن هذا الأمر مجرد أوهام في خيالها، وأخبرها بأنه يحبها كثيرا.

وشهدت الحلقة، خيانة الفنان أحمد وفيق لزوجته رانيا فريد شوقي، حيث أقنعها بأنه ذاهب إلى صبري فواز صديقه، لكنه كان يخدعها، وذهب لمقابلة امرأة كان يحبها منذ 10 سنوات قبل زواجه من رانيا فريد شوقي.

مسلسل ولاد ناس أحداث سابقة

مسلسل ولاد ناس الحلقة 21، لا تزال الأحداث مشوقة ومثيرة داخل المسلسل، الذي شهدت الحلقة 21، اكتشاف «يحيى» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد وفيق، سرا جديدا من خلال «كريمة»، مساعدة «عيسى»، الذي يجسده الفنان صبري فواز.

ويتابع «يحيى» هذا الخيط، للتوصل لدليل جديد يدين «عيسى» فى قضية حادث مقتل الأطفال ويقوم باتهامه بالمشاركة فى ارتكاب جريمة حادث الأتوبيس.

أما في مسلسل ولاد ناس الحلقة 20، من أهم الحلقات التي شهدت تسلسلا شيقا للأحداث، فلا تزال ميس نجوان، والتي تجسدها الفنانة صفاء الطوخي، تحاول المراوغة بأن المدرسة غير مسؤولة عن وقوع حادث الأتوبيس، ودافعت عن مدرستها بقوة من خلال برنامج توك شو الذي يقدمه «شوقي» وهو الفنان إيهاب مصطفى.

تفاصيل عن حادث انقلاب الأتوبيس

ووقع حادث انقلاب أتوبيس خاص بالمدرسة أدى لإصابة 11 طالبا، فيما توفي الطفل «آدم»، ابن الممثل إيهاب فهمي، بينما توفي سائق الأتوبيس ودخلت أسرته في نوبة من الحزن الشديد، ودخلت مشرفة الأتوبيس في غيبوبة نتيجة كسر في الجمجمة.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ تلقي الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين، وأوضاع التعليم والتربية، وما يحدث فيها داخل المجتمع المصري.

موعد عرض مسلسل ولاد ناس الحلقة 23

وتعرض حلقات مسلسل ولاد ناس الحلقة 20، على قناة «القاهرة والناس» الساعة 12 منتصف الليل.

وسيعرض مسلسل ولاد ناس الحلقة 20، أيضًا على قناة «صدى البلد»، الساعة 1:00 صباحًا، والإعادة 8:00 صباحًا، و7:00 مساءً.