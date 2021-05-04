طارق الشناوي: أدعم وجود «دويتو» بين ياسمين عبد العزيز والعوضي

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن المشاهد الخاصة بالفنانة أحلام الجريتلي في «نسل الأغراب» و«القاهرة كابول» عكست فيهما نهايتها، وكأنها كانت تعرف أنها ستموت، مبينا أنها قدمت المشاهد بإبداع قوي، موضحا أنه في مسلسل «نسل الأغراب» تألقت الممثلة الجريتلي بشدة، مبينا أن النقاد قصروا في الحديث عنها طوال حياتها ولم يوجهوا لها تعليقات إيجابية.

وأضاف «الشناوي» خلال مداخلة عبر برنامج «زوم» في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «extra news»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المشهد الذي تظهر فيه الجريتلي، وهي تتعرف على جميع أحفادها عكس وداعا قويا لها، كأنها كانت تودع الجمهور لأنها ستموت بعدها.

وأوضح الناقد الفني طارق الشناوي، أن دراما رمضان أيضا طرحت مشاهد أخيرة للفنان هادي الجيار، حيث ظهر في مسلسل «الاختيار 2» عقب ظهور الجريتلي في «نسل الأغراب» و«القاهرة كابول»، مؤكدا أن مسلسل «الاختيار 2» حمل تمهيدا للجمهور بأن الجيار سيموت، وهذا ظهر في السيناريو، حيث تم التمهيد الدارمي لهذا الأمر، مبينا أن زيارة أحمد مكي لقبر والده في المسلسل أثناء فرحه كانت لقطة قوية، حيث تم عرض رباعية من رباعيات صلاح جاهين، مؤكدا أن النجوم الذين ماتوا كانوا أصحاب مواهب قوية والجمهور لن ينساهم.

وألمح الناقد الفني طارق الشناوي، إلى أن مسلسل «اللي مالوش كبير» يعتبر مغامرة، حيث إن نفس فريق العمل هو الذي عمل العام الماضي مع الممثلة ياسمين عبد العزيز مع تغيير البطل هذا العام ليصبح أحمد العوضي، لافتا إلى أن العمل فيه مسحة شعبية تقترب من التجارية، مؤكدا أن الجمهور يتابع كل الأنماط حيث توجد مشاهد قنص، معلنا تفضيله للأعمال الأكثر هدوءا، ذاكر أن هذا المسلسل يدشن بطولة أحمد العوضي ويطرح فكرة الدويتو بينه وبين ياسمين عبد العزيز، مطالبا بتكرار هذا الدويتو بشكل دوري من أجل تقديم محتوى جديد.