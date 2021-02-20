ياسمين عبد العزيز تجري مسحة كورونا بعد إصابة مخرج مسلسلها الرمضاني

تجري الفنانة ياسمين عبد العزيز مسحة فيروس كورونا، للاطمئنان على حالتها الصحية، بعدما أعلن مصطفى فكري مخرج مسلسلها الجديد «اللى ملوش كبير» إصابته بالفيروس.

وجمعت معظم مشاهد المسلسل الأولى بينها وبين المخرج مصطفى فكري، وأحمد العوضي وإيمان السيد، ومن المقرر أن يتم استكمال تصوير المسلسل، ونظراً لضيق الوقت سيتم الاستعانة بالمخرج محمد الخبيرى مساعد أول المخرج حتى يتعافى مصطفي فكري .

أبطال مسلسل «اللى ملوش كبير»

مسلسل «اللى ملوش كبير»من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أول عمل مشترك بينهما، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، ويشارك في البطولة كل من محمود حافظ، وخالد الصاوى، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

مصطفى فكري أخرج من قبل مسلسل «نحب تانى ليه» العام الماضى، وكان بداية ظهوره كمخرج فى حلقات نصيبى وقسمتى والتى حققت نجاحا كبيرا عند عرضها.

ياسمين عبد العزيز في كواليس المسلسل مع إيمان السيد

وتحرص ياسمين عبد العزيز على مشاركة الجمهور فيديوهات من موقع التصوير، كان من أبرزها، فيديو طريف يجمعها بالفنانة إيمان السيد، فى الكواليس، وتحكى لها عن يومياتها مع فيروس كورونا بعد تعافيها، وظهرت إيمان وهى تقول:«الفيروس بيلعب فى المخ وأثر على قوايا العقلية، أنا صحيت من النوم شوفت قطتى قولت هو أنا مربية فار ليه؟.. وبيأثر على الودن اللى ناحيتك دى».