مسلسل خلي بالك من زيزي الحلقة 22: إعجاب متبادل مع «مراد»

شهدت أحداث مسلسل خلي بالك من زيزي الحلقة 22، أحداثا مشوقة حيث بدأت العلاقة بين «زيزي» والمحامي «مراد» تأخذ منحنى مختلفا بعد انتهاء الأعمال القانونية المتعلقة بطلاقها، وتعويض زوجها السابق «هشام».

وبدأت أحداث مسلسل خلي بالك من زيزي الحلقة 22، في محاولة الطبيب النفسي «سامي» لشرح تشخيصها بـ «ADHD» أو«اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط»، وكيف يمكنها التعامل مع الأمر بشكل سليم، وعلى الجانب الآخر ينبهر «مراد» من النجاح الذي حققته «زيزي» مع ابنة شقيقته «تيتو».

يبدأ «مراد» في التعرف على «زيزي» بشكل أكبر، حيث يستغل عطل سيارتها أمام منزله ليعزمها على الغذاء وتبدأ مشاعر الإعجاب بينهما في الظهور، خاصة عندما تخبره أن طبيبها النفسي فسر أن غضبها الدائم وراءه خوفها من الحبس في غرفة الغسيل كما كان يفعل بها والداها عندما كانت طفلة.

وعلى الجانب الآخر تضغط «ياسمين» على «هشام» ليقبل الوظيفة الجديدة التي عرضت عليه وينقل معها حياته إلى الجونة، ولكنه يتردد لتقرر أن يحسم الأمر بالرغم من كونه غير متحمس.

يبدأ موعد عرض مسلسل خلي بالك من زيزي الحلقة 23، في تمام الساعة الـ 10:30 مساء حصريا على شاشة «MBC مصر»، تعاد الحلقة مرتين الأولى 9:30 صباحا، والثانية في الساعة 5.30 عصر اليوم التالي على القناة نفسها، كما تعرض الحلقة الجديدة من المسلسل على منصة «شاهد vip» الإلكترونية.

مسلسل «خلي بالك من زيزي» إخراج كريم الشناوي، وبطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، علي قاسم، نهى عابدين، بيومي فؤاد وصفاء الطوخي.

أعرب المخرج كريم الشناوي عن سعادته بردود الافعال حول مسلسل «خلي بالك من زيزي»، في مداخلة هاتفية في برنامج «نجوم رمضان أقرب لك»، قائلا: «كل شخصيات المسلسل شبه الحياة، وطول الوقت كنا بنفكر في كدا، إن كل شخص يشوف نفسه».