هولندا تحبط محاولات إيرانية لقرصنة معلومات تكنولوجية نووية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن مخابرات هولندا والسويد وألمانيا رصدت محاولات إيرانية لامتلاك تكنولوجيا نووية، وقال تقرير مخابراتي أوروبي، إن هولندا أحبطت محاولات الشبكات الإيرانية لقرصنة معلومات تكنولوجية نووية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف التقرير المخابراتي، أن إيران لم توقف مساعيها للحصول على تكنولوجيا نووية العام الماضي، مشيرا إلى أن هولندا حققت في كيفية محاولة إيران الحصول على المعرفة والمواد النووية

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن نتائج التقرير المخابراتي قد تؤثر في إمكانية عودة واشنطن للاتفاق النووي

بدوره، قال السناتور الجمهوري عن «ولاية تكساس» الامريكية، تيد كروز، إن إيران لم تتوقف عن السعي لامتلاك سلاح نووي لتهديد واشنطن وحلفائها

وفي سياق آخر، أصدر «الحرس الثوري الإيراني»، مقطع فيديو جديدا خلال عطلة نهاية الأسبوع يصور قواته العسكرية وهي تفجر مبنى «الكابيتول» الأمريكي، وهو تهديد يأتي مع اقتراب الإدارة الامريكية برئاسة جو بايدن من تزويد طهران بمليارات الدولارات لتخفيف العقوبات الاقتصادية، وفقا لما أورده موقع «واشنطن فري بيكون» الأمريكي.

وظهر الفيديو لأول مرة، أمس الاول الأحد على التلفزيون الإيراني قبل أن يلقي المرشد الإيراني علي خامنئي تصريحات أشاد فيها بالحرس الثوري.

وفي مقطع الفيديو، شوهدت قوات مسلحة من الحرس الثوري تسير قبل انفجار قبة «الكابيتول» الشهيرة.

واتهم الجمهوريون في «الكونجرس» إدارة بايدن بتخفيف الضغط عن إيران في الوقت الذي يمكنها فيه إسقاط النظام المتشدد وتمكين الإصلاحيين الديمقراطيين في البلاد.

واعتبر الجمهوريون مقطع الفيديو الأخير للحرس الثوري إشارة إلى أن النظام الإيراني لن يلطف أبدًا خطابه المعادي للولايات المتحدة والغرب.

وقال السناتور الجمهوري بات تومي ردا على الفيديو، إنه «يجب أن تكون أولوية إدارة بايدن هي ضمان عدم تمكين إيران من تنفيذ مثل هذا الهجوم، وليس الاستسلام عن طريق رفع العقوبات».

Today pre-Khamenei talk,Iran state TV aired this clip depicting an IRGC attack on #Congress



Yes, it’s propaganda. But it shows the anti-US ideology of #IRGC,which is rising in power



Should the #US give #Iran billions in sanctions relief before addressing the challenge of IRGC? pic.twitter.com/Yp4z4igwWL