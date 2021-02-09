واشنطن تبحث أفكارا حول إحياء «الاتفاق النووي الإيراني»

تبحث الولايات المتحدة مجموعة من الأفكار حول كيفية إحياء «الاتفاق النووي» مع إيران، بما في ذلك خيار يتخذ فيه الجانبان خطوات صغيرة دون الالتزام الكامل لكسب الوقت، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يقرر سياسته بعد، ولا يزال موقفه المعلن هو استئناف إيران التزامها الكامل بالاتفاق قبل تفعيل واشنطن ذلك.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، دعا في وقت سابق، بايدن، إلى التخلي عن سياسات الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في تعامله مع طهران.

وقال ظريف في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي وانتهكته، لهذا يتعين عليها العودة إلى إليه وتطبيق التزاماتها.

وأضاف الوزير الإيراني، أنه أمام بايدن خياران تطليق سياسات ترامب الفاشلة أو البناء على إخفاقاته، وأوضح وزير الخارجية الإبراني، ان البناء على إخفاقاته لن يولد سوى إخفاقات إضافية.

من جانبه، قال وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي، إنه إذا تم الدفع بطهران نحو صناعة سلاح نووي فلن يكون ذنبها، بل ذنب من دفعها.

وأضاف علوي في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن بلاده لديها فتوى من المرشد علي خامنئي بحرمة صناعة السلاح النووي، وأنه معارض للشريعة، لكن في حال محاصرة قطة في زاوية ما، قد تسلك مسارا للدفاع عن نفسها يختلف عن القطة الحرة.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى انه إذا دفعوا إيران نحو ذلك الاتجاه، فلن يكون ذنبها، بل ذنب من دفعها إلى ذلك.

وأضاف علوي، أنه في الظروف العادية لا تنوي إيران صناعة السلاح النووي، وليس لديها خطة لذلك.