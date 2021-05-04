ارتفاع أسعار النفط مع انتعاش اقتصاد الصين والتطعيم الأمريكي ضد كورونا

سجلت أسعار النفط، أمس الاثنين، ارتفاعاً بأكثر من 1%، مع انتعاش قوي لأرقام الاقتصاد الصيني ومعدل التطعيم الأمريكي ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأنهى «خام برنت»، التعاملات مرتفعا 1.2% عند 67.57 دولارا للبرميل، في حين ارتفع «خام غرب تكساس الوسيط» بنسبة 1.43% عند 64.49 دولارا للبرميل.

من جانبها، أشارت أرقام اقتصادية صينية ومعدلات توزيع اللقاح المضاد لـ«كورونا» في الولايات المتحدة إلى تعاف قوي للطلب في أكبر اقتصادين في العالم.

وتلقى حوالي ثلث سكان الولايات المتحدة تطعيما كاملا ضد «كورونا»، فيما قال تقرير من «بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش»، إنه حتى مع تسجيل حالات «كورونا» مستويات قياسية هذا الأسبوع، فإن أسعار النفط تتجه للارتفاع بفعل تزايد أعداد اللقاحات في الأسواق المتطورة.

ارتفاع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 القياسي» ‏‎11.49‎‏ نقطة

وفي سياق متصل، سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، تبايناً عند إغلاق جلسات التداول، وارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 القياسي»، ‏‎11.49‎‏ نقطة، أي ‏‎0.27‎‏% ‏ليغلق ‏عند ‏‎4192.66‎‏ نقطة، وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» ‏‎238.38‎‏ نقطة، أي 0.70%، ‏إلى ‏‎34113.23‎‏ نقطة.

‏بدوره، سجل مؤشر «ناسداك المجمع» عند الإغلاق انخفاضاً بلغ 67.56‎ نقطة، أي 0.48%، إلى ‏‎13895.12‎‏ نقطة.‏

«الاحتياطي الفيدرالي»: الاقتصاد الأمريكي لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي الأمريكي» جيروم باول، عن انعكاس «كورونا» على اقتصاد بلاده، إن اقتصاد الولايات المتحدة أظهر أداء أفضل لكنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر.

وأضاف باول، في تصريح، أن المسح السنوي للمجلس لصناعة القرار الاقتصادي للأسر والذي سينشر في وقت لاحق، يتضمن تقديرات أكثر وضوحا بشأن الآثار المتباينة للفيروس، مشيرا إلى أن بلاده لم تتخذ قرارا بشأن احتمال إصدار عملة رقمية، موضحا أن واشنطن تحتاج إلى فهم كيفية تفاعل عملة رقمية للبنك المركزي مع النظام المصرفي.

وفي فرنسا، أغلقت «بورصة باريس» تعاملاتها، أمس الاثنين، مسجلةً ارتفاعاً في مؤشرها بنسبة 0.61%، فيما صعد مؤشر «كاك 40» بمقدار 38.42 نقطة ليصل إلى مستوى 6307.90 نقاط.