المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يعتزم الترشح لولاية ثانية في 2022

يعتزم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الترشح لولاية ثانية على رأس المنظمة، وفقا لما ذكره موقع «ستات نيوز» الأمريكي المختص بالشؤون الصحية.

ولم يكشف جيبريسوس، البالغ من العمر 56 عاما، حتى الآن إن كان يعتزم البقاء في منصبه أم لا، لكن مصدرا مقربا منه قال للموقع الأمريكي إن المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية» ينوي الترشح لولاية ثانية بعد انتهاء ولايته الأولى في عام 2022، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أكدت الصحة العالمية، في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، فتح باب الترشح لمنصب المدير العام الشهر الماضي بدون ذكر إن كان جيبريسوس سيتقدم بترشحه.

«الصحة العالمية»: يجوز للدول الأعضاء تسمية مرشحين من الآن حتى سبتمبر المقبل

وأوضحت منظمة «الصحة العالمية»، أنه يجوز للدول الأعضاء تسمية مرشحين من الآن حتى سبتمبر المقبل.

وأضافت «الصحة العالمية»، أن جميع المقترحات ترسل في مغلفات مختومة إلى رئيس المجلس التنفيذي ويتم التعامل معها ببالغ السرية إلى أن يتم فتحها في الوقت المناسب.

ويحق للمدير العام لمنظمة «الصحة العالمية»، بولايتين كل واحدة من 5 سنوات كحد أقصى، ويتم انتخابه من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.

وانتخب جيبريسوس، مديرا لمنظمة الصحة العالمية في عام 2017 ليصبح أول إفريقي يتولى هذا المنصب.

وشغل جيبريسوس، قبل انتخابه مديراً عاماً للمنظمة عدة مناصب قيادية في مجال الصحة العالمية بما فيها منصب رئيس الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا ومنصب رئيس شراكة دحر الملاريا ومنصب الرئيس المشارك لمجلس الشراكة من أجل صحة الأم والوليد والطفل.

وولد جيبريسوس، في مدينة «أسمرة» الإريترية وتخرج من «جامعة أسمرة» حائزاً شهادة البكالوريوس في علوم الأحياء قبل حصوله على شهادة الماجستير في علوم المناعة من الأمراض المعدية من جامعة لندن، وشهادة الدكتوراه في مجال صحة المجتمع من جامعة نوتنجهام، والعضوية الفخرية من كلية لندن للتصحح وطب المناطق المدارية، وفقا لما ذكره موقع منظمة «الصحة العالمية».