وضع دلال عبدالعزيز على جهاز الأكسجين.. وتستعد لمسحة جديدة

قال مصدر طبي من الفريق المعالج للفنانة دلال عبد العزيز بأحد مستشفيات العزل، إنها موضوعة على جهاز «CPAP» من أجل تنظيم حركة الأكسجين الذي نقص في الجسم بدرجة كبيرة خلال الأيام الماضية، ما جعل الفريق المعالج يركب لها الجهاز لكي تستطيع أن تتنفس، بالإضافة إلى تنظيم حركة الأكسجين داخل الجسم.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن دلال موضوعة تحت المخدر كي لا تشعر بالآلام المصحوبة بالجهاز، وأنها من المقرر أن تخضع بعد يومين لمسحة جديدة بعد إيجابية المسحتين الأوليتين، ويتابع الفريق الطبي المرافق لـ دلال الحالة أولا بأول وإخبار أسرتها بمستجدات الحالة.