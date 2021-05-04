قوائم الانتظار وفترة السماح.. أبرز المعلومات عن التسجيل للقاح كورونا

تلقى عدد كبير من المواطنين لقاح كورونا بينما ينتظر آخرون أدوارهم بعدما نجحوا في تسجيل طلب الحصول على اللقاح عبر موقع تسجيل اللقاحات التابع لوزارة الصحة.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمواطنين

وكشف المهندس أيسم صلاح، مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، بعض المعلومات عن التسجيل للقاح كورونا، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع مؤقتًا عبر منصة «شاهد» وهذه التصريحات نرصدها لكم كما يلي:

آلية عمل موقع تسجيل طلبات لقاح كورونا

أوضح صلاح أن هناك محورين يتم العمل عليهما، الأول هو الحالة الصحية، فاللقاح ليس بأسبقية الحجز: «مش عشان أنا سجلت بدري يبقى هيجيلي بدري، وبالتالي التركيب الذي تم وضعه كالتالي، الأولوية الأولى للمصابين بأكثر من 3 أمراض مزمنة وكبير في السن، والثاني المصابين بأكثر من 3 أمراض مزمنة وأصغر في السن، والثالث المصاب بـ3 أمراض مزمنة، والرابع المصاب بمرضين، ثم المصاب بمرض واحد، ثم كبار السن غير المصابين بأمراض مزمنة، ثم الأصغر سنا غير المصابين بأمراض مزمنة وهناك فوق هذه الأولويات، الفرق الطبية الأكثر عرضة للإصابة».

أسباب تأخر وصول الرسائل

قال مساعد وزيرة الصحة: «عندما يسجل المواطن على مركز في القاهرة الجديدة، وفيها قائمة انتظار يقترب عدد أعضائها من 49 ألف شخص، فبالتالي الترتيب سيكون متأخرا، لو كانت الحالة الصحية أفضل من السابقين، كما أن من سجل في القاهرة الجديدة مثلا لن يتلقى التطعيم في مدينة السادس من أكتوبر، وهناك منطقة أخرى مثل البدرشين فيها 500 شخص في قائمة الانتظار، وبالتالي فإن قائمة الانتظار الخاصة بكل مركز تتحدد بناء على اختيار المواطن، ونرصد هذا الأمر طيلة الوقت ونعمل على تقليل قوائم الانتظار، فمثلا ننقل بعض المسجلين في القاهرة الجديدة لأقرب منطقة قد تكون في مدينة نصر من أجل تكسير قوائم الانتظار، والأماكن التي فيها قوائم الانتظار كبيرة تتأخر الرسائل فيها، والأماكن التي فيها قوائم انتظار متوسطة تصل الرسائل فيها إلى المواطنين بشكل أسرع، فقد يسجل المواطن طلبا في الحوامدية وتأتي له الرسالة في اليوم التالي مباشرة».

مدة سماح للحصول على اللقاح

وأكد صلاح أنه جرى منح المواطنين مدة سماح قدرها 3 أيام للحصول على لقاح كورونا بعد تحديد الموعد، موضحًا: «لو كان موعد حصول المواطن على اللقاح اليوم، فإنه يمكنه أن يحصل عليه اليوم أو غدا أو بعد غد».

حالة عدم الذهاب لتلقي اللقاح خلال 3 أيام من الموعد

وواصل مساعد وزيرة الصحة قائلا: «لو الـ3 انتهوا، يمكن زيارة الموقع، ومتابعة طلب اللقاح، ويتم الضغط على زر، ليتم سؤالك بعدها على رقم الحجز والرقم القومي، وبعدها يظهر اختيار اسمه إعادة تفعيل الحجز، ويتم الضغط عليه، لتحصل على رسالة جديدة بموعد جديد، وإن لم يكن المواطن يجيد التعامل مع الموقع، يمكن أن يتصل بالكول سنتر، لكي يعيد تفعيل الحجز، وبالتالي فإن المواطن ليس ملزما بتسجيل مرة ثانية».

تغيير مكان تلقى اللقاح

وأوضح قائلا: «يمكن الاتصال بالكول سنتر لتغيير المكان، من القاهرة الجديدة إلى المعادي مثلا، حتى تدخل في منطقة أخرى قائمة انتظارها أقل».

تطعيم القطاعات كثيفة العمالة

وأكد صلاح: «هناك محور آخر نوهت الوزارة بالعمل عليه وهو الوصول إلى قطاعات مختلفة من المجتمع، مثل القطاعات كثيفة العمالة والشركات والبنوك وأماكن التجمعات التي بها مواطنون كثر».

مواعيد مراكز التطعيم

قال مساعد وزيرة الصحة إن «كل المراكز مفتوحة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، ويمكن الحصول على اللقاحات على مدار اليوم من أجل تقليل التكدس».

رقم واتساب قريبا لمعرفة موعد اللقاح

وأتم: «خلال القريب العاجل سيكون لدينا رقم على واتس آب يمكن للمواطنين التواصل معه لمعرفة مواعيد الحصول على اللقاح ومعرفة موقع مركز التطعيم الذي وصلهم في الرسالة والإبلاغ عن الأعراض الجانبية».

خدمة تطعيم كبار السن في منازلهم

ولفت صلاح لوجود خدمة لتلقيح كبار السن الذين لا يستطيعون الخروج من منازلهم، مطالبًا منهم بأن يتواصلوا مع الخط الساخن وأن يشرحوا ظروفهم الصحية ثم يحصلوا على موعد وينتقل لهم فريق طبي لمنحهم التطعيم بالمجان، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمنح اللقاح لكل الشعب المصري بالمجان.