خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمواطنين

مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، ووصول الموجة الثالثة إلى مصر، مصحوبة بتزايد أعداد الإصابات في عدد من المحافظات، طالبت وزارة الصحة المواطنين، بالتقديم على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا.

واستمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في مجال الصحة، تقدم «الوطن» خطوات التسجيل في الموقع الرسمي للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك في السطور التالية.

خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

يتطلب التسجيل في الموقع الرسمي اتباع بعض الخطوات وهي:

- الدخول على الموقع الرسمي للحصول من هنـــــا.

- بعد اختيار الفئة المناسبة، يطلب الموقع الاسم رباعيا للشخص الراغب في الحصول على اللقاح، ثم ذكر الجنسية ثم الرقم القومي وتاريخ الميلاد.

- يجب تحديد نوع الشخص الراغب في التسجيل، سواء كان ذكرا أم أنثى، ثم تسجيل الرقم القومي والبريد الإلكتروني.

- بعد ذلك يجرى تسجيل رقم الهاتف ورقم المحمول والرقم الخاص بالواتساب ورقم هاتف لشخص آخر.

- يجب بعد ذلك تحديد الراغب في التسجيل، والمحافظة التي يرغب في الحصول على اللقاح فيها وكذلك المركز الصحي.

- يجب على الشخص ذكر ما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة، والوظيفة التي يعمل بها.

- سيجرى إرسال رسالة تحقق على الرقم المسجل، ويجرى إدخال الرمز المرسل في الرسالة على الموقع، لاستكمال الخطوات.

- يقوم المسجل، برفع صورة بطاقة الرقم القومي وصورة من التقرير الطبي الأول والثاني اختياريا.

- يقوم الشخص بالتوقيع على إقرار إلكتروني بصحة البيانات والحصول على جرعتين من اللقاح، والاطلاع على كل بيانات اللقاح.

وكانت وزارة الصحة، حددت رقم «15335» للاستفسار عن أي معلومات، وللسؤال عن التفاصيل أو الإبلاغ عن أي أعراض أو مشكلات سواء قبل أو بعد اللقاح.