ريهام سعيد: أعطي لنفسي الدرجة النهائية كمذيعة.. ولا أحب جملة «رد سجون»

قدم فريق السوشيال ميديا لقناة القاهرة والناس فيديو تفاعليا للإعلامية ريهام سعيد قبل حلقتها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع إيناس الدغيدي على شاشة القناة تمهيدا لعرضه مساء اليوم.

وتم توجيه لريهام عدد من الأسئلة السريعة منها «إيه أكتر موقف محرج إتعرضتي ليه؟» وقالت ريهام «إن كل شخص فعل معها موقفا لا تنساه وفاكرة جميع المواقف في حياتها، أما عن علاقتها بالسوشيال ميديا فقالت إنها تكرهها ولكنها تتعامل معها».

أما عن الشخصيات العامة التي قامت بمتابعتها على السوشيال ميديا ولم تتابعهم، أوضحت: «إذا كان الشخص يكرهها ويعمل لها فولو من أجل معرفة أخبارها فقط فتقوم ببلوك له، وعن الشخصيات العامة والفنانين التي قامت ريهام بعمل بلوك لهم فقالت ريم البارودي، لقاء الخميسي، تامر حبيب».

وعن أكثر شيء اكتشفته في فترة كورونا، فقالت إنها «اكتشفت أنها غير جاهزة للموت، وأنها ليست جاهزة في الوقت الحالي للقاء الله».

وعن الأعمال الفنية التي قدمتها وندمت عليها، فأشارت إلى أنه مسلسل «الشك» لأنه لم يضف لها أى شيء وأنه ضرها، وعن أكثر شيء يغضبها ويجعلها تترك حلقة شيخ الحارة، فأكدت ريهام أنه إذا جاء سؤال عن زيجاتها السابقة لأنها متزوجة في الوقت الحالي.

وعن تقييمها لنفسها كمقدمة برامج فأعطت لنفسها تقييم 10 درجات وهي الدرجة النهائية، وعن التعليقات التي لا تحبها من قبل الجمهور هو «رد سجون» وأنها تعتبره تعليقا جارحا.