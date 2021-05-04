تناولوا طعاما فاسدا.. إصابة أسرة بتسمم غذائي في أسيوط

أصيبت أم وطفلاها بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية تم إعدادها بالمنزل يشتبه كونها فاسدة، بالغنايم في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بوصول بلاغ من المستشفى المركزى بوصول كل من جميلة بخيت معوض وطفليها (ماردينى ولييد عايد، 3 أعوام - جاكلين وليد عايد، 5 أعوام) مصابين بقيء وإعياء شديدين يشتبه كونه تسمما غذائيا وجارٍ إسعافهم بالمستشفى.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وبسؤال أهليتهم ذكروا أن إصابتهم نتيجة تناول طعام منزلى يشتبه في أن يكون فاسدا وفور الإصابة تم نقلهم للمستشفى.

جرى تحرير المحضر اللازم وجارٍ ملاحظة حالة المصابين واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.