وفاة شقيقة سناء شافع نتيجة تسمم غذائي

أعلنت الفنانة ندى بسيوني وفاة نادية شافع شقيقة الفنان الراحل سناء شافع، نتيجة تسممها بالفراولة.

وطلبت ندى من متابعيها الدعاء لها قبل ساعات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «الإنستجرام» وكتبت: «ربنا يشفيكي ويعافيكي يا أجمل أخت، كنت دائمًا نعم الانسان، وإن شاء الله وبأمره ستتعافين، بنحبك يا نادية، انتِ مفيش زيك خالص.. أسألكم التكرم بالدعاء حالتها خطيرة جدًا».

ونعت ندى بسيوني شقيقة سناء شافع قائلة: «لن ننساكِ أبدًا يا أجمل إنسانة، كنت نعم الأخت لي والأم الثانية لمايا.. مهما قلنا لن نوفيكِ حقك.. يا رب ارزقها الجنة»، ولم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة على روحها حتى الآن.