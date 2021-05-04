ارتفاع معدلات التوريد.. شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل95 ألفا و409 أطنان 

استقبلت شون وصوامع محافظة كفر الشيخ، نحو 95 ألفا و409 أطنان و705كيلو قمح من المزارعين، في 20 موقعا بكافة أنحاء المحافظة، وفق تصريح المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن موسم توريد الاقماح المحلية لعام 2021 بدأ فى محافظة كفر الشيخ منذ أيام مشيراً إلى أن استلام الاقماح المحلية يتم من خلال 20 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ .

وقال «الهابط»، إن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها، وشدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين، أن إجمالى المورد بلغ حتى الآن 95 ألفا و409 أطنان و705كيلو، مؤكدًا أنه تم الإعلان عن الأسعار طبقا لدرجة النظافة، فدرجة نظافة القمح 22.5، سعر الأردب 705 جنيهات، ودرجة نظافته 23 سعر أردب القمح 715 جنيها، والقمح الذي درجة نظافته 23.5، فالاردب بـ 725 جنيها.

وأكد الدكتور ناجح غربية ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ أن عدد الأفدنة المنزرعة بالقمح 232 ألف فداناً، وتم حصاد ألف فدان.

فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .