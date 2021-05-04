علاء مبارك في ذكري ميلاد والده: «غاب عن الدنيا ولم يغب عن قلوبنا»

تحل اليوم الثلاثاء، الموافق 4 مايو 2021، ذكرى ميلاد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا في 25 فبراير 2020، عن عمر ناهز 92 عاما، عقب صراع مع المرض، وهو من مواليد كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، عام 1928.

علاء مبارك: غاب عنا في الدنيا ولم يغب عن قلوبنا

وغرد علاء مبارك، نجل الرئيس السابق، عبر حسابه الرسمي على تويتر، في ذكرى ميلاد والده الراحل، قائلا: «غاب عنا في الدنيا ولم يغب عن قلوبنا وسيبقى بيننا ندعو له بالرحمة والمغفرة».

حفيد الرئيس الراحل: رحم الله قلبا كان لي أحب شيء

كما نشر عمرو مبارك، حفيد الرئيس السابق حسني مبارك، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «رحم الله قلبا كان لي أحب شيء، ورحم الله روحا كانت لي كل شيء. الله يرحمك يا جدي».

علاء مبارك يشيد بمسلسل الاختيار 2

وكان قد أشاد علاء مبارك، عبر حسابه الرسمي على تويتر، بمسلسل «الاختيار 2»، وأكد أنه وثق الأحداث الإرهابية التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية في اعتصام رابعة المسلح.

وكتب علاء مبارك: «مسلسل الاختيار 2 يقوم بتوثيق الأحداث التي حدثت في رابعة، ويؤكد وجود مسلحين في رابعة وفوق أسطح العمارات ويظهر أعمال القتل والعنف التي حدثت من حرق للكنائس واقتحام الأقسام.. تحية لكل القائمين على هذا العمل ولأبطال الشرطة والجيش ورحم الله شهداء الوطن وحفظ لنا مصرنا».