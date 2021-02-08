علاء مبارك يدعم الأهلي قبل مباراة بايرن: بالروح القتالية كل شيء ممكن

دعم علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، النادي الأهلي قبل ساعات من مباراته اليوم، أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعدما استطاع العملاق الأحمر الفوز في المباراة السابقة على الدحيل القطري بهدف نظيف.

وكتب «مبارك» في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «‏وصول النادى الأهلي المصري إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم للأندية إنجاز كبير وفخر للكرة المصرية والعربية».

وأضاف نجل الرئيس الراحل: «مباراة الأهلي مع البايرن مباراة تاريخية، بالروح القتالية والعزيمة كل شيء ممكن إن شاء الله».

وتفاعل علاء مبارك مع متابعيه بشأن التوقعات حول نتيجة المباراة، والتي أكد خلالها نجل الرئيس الراحل، على صعوبة التوقع في مباراة كبيرة بحجم مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ الألماني.

وقال علاء مبارك في تغريدة أخرى: «‏كل شيء ممكن إن شاء الله ، الأهلي قد التحدي»، واستعان بمانشيت «أخبار الرياضة»، عندما فاز الأهلي على بايرن ميونخ بنتيجة هدفين مقابل واحد عام 1977، بعد أداء قوي للمارد الأحمر المصري، استحق الفوز على بطل أوروبا.

مواجهة صعبة

ويواجه النادي الأهلي، بايرن ميونخ الألماني، اليوم، في مباراة هامة ببطولة كأس العالم للأندية، بعدما استطاع العملاق الأحمر، الفوز في المباراة الأولى على الدحيل القطري بهدف مقابل لا شيء؛ إذ تمكن اللاعب حسين الشحات، من إحراز هدف المباراة الوحيد بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك حارس مرمى الفريق الآخر.

ويمثل النادي الأهلي، قارة إفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية؛ إذ استطاع حصد بطولة دوري الأبطال الأفريقي، بعد تفوقه على غريمه التقليدي نادي الزمالك، بهدفين مقابل هدف واحد.