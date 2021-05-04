«بنك ناصر»: ندعم 20 ألف سيدة بـ340 مليون جنيه ضمن مبادرة «مستورة»

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنَّ مبادرة «مستورة» تشهد تكاتف كل أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أنَّ صندوق «تحيا مصر» وفر 250 مليون جنيه للبنك بغرض إنجاح مشروعات السيدات المعيلات على مستوى الجمهورية.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على قناة «اكسترا نيوز»، أنَّ إجمالي عدد المستفيدات بلغ 20 ألف سيدة بتكلفة 340 مليون جنيه، موضحًا أنَّه يجرى إتاحة فرصة عمل لتمكين المرأة في أنحاء الجمهورية كافة، كجزء من منظومة مبادرة «حياة كريمة»، التي تعمل على مدّ الخدمات والمرافق وجودة الحياة والتعليم والتمكين الاقتصادي.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنَّ مبادرة «مستورة» نموذج إنمائي متفرد لمصر، إذ أن هناك اشتراطات للحصول على قرض «مستورة» فمثلًا يجب أن يتراوح عمر المستفيدة من 21 إلى 60 عامًا ، ويستمر التمويل حتى 24 شهرًا، ويتراوح قيمة التمويل بين 4 آلاف إلى 30 ألف جنيه، بدلًا من 20 ألف جنيه كحد أقصى، إذ قرر البنك زيادة 50% بقيمة المنح بسبب المشروعات المهمة التي نفذها عدد كبير من المستفيدات.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كرم عددًا من السيدات المستفيدات من مبادرة «مستورة»، إذ بدأنّ بمشروعات رأس مالها 4 آلاف أو 5 آلاف جنيه، واستطعنّ أن يطوّرنّ هذه المشروعات حتى أصبحت كل واحدة منهنّ توفر فرصتي عمل، وبالتالي فإنهنّ تحولنّ من سيدات يحصلنّ على دعم الدولة من مبادرة «تكافل وكرامة» إلى سيدات يقمن بإدارة أعمالهنّ.