9 مستندات لتوفيق أوضاع المنظمات الأجنبية بمصر «تعرف عليها»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك فرصة أمام الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها حتى يناير 2022، مناشدة الجمعيات الراغبة فى توفيق أوضاعها بالتقدم إلى الإدارات التابعة لها لتوفيق أوضاعها، طبقا للائحة التنفيذية للقانون، «خلال عام».

وأشارت إلى أنه طبقاً لأحكام قانون الجمعيات رقم 149 لسنة 2019، يتم توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية غير الحكومية بناء على إخطار تقدمه المنظمة أو الكيان إلى الوحدة على النموذج المعد لهذا الغرض.

المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأجنبية

تعرض «الوطن» المستندات اللازمة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية الأجنبية وفقا للقانون بنحو:

- صورة طبق الأصل من سند عمل المنظمة بالبلاد، أو التصريح الممنوح لها بالعمل في مصر كمقر رئيسي أو فرع من منظمة أجنبية.

- البيانات الأساسية للعاملين «أجانب، مصريين، مزدوجي الجنسية» في فرع المنظمة في مصر:‌

- الاسم الرباعي.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- الجنسيات التي يحملها بما فيها الجنسية التي يقيم بها في البلاد.

- الوظائف التى يشغلها في مصر بخلاف عمله في المنظمة.‌

- تاريخ عمله بالمنظمة الأم وفرعها في مصر.‌

- محل الإقامة في مصر.

- ممتلكاته العقارية أو الاستثمارية في مصر إن وجدت وذلك بالنسبة لغير المصريين.

- الوظيفة التي يشغلها داخل المنظمة أو الكيان «سواء بشكل دائم أو مؤقت أو متطوع أو خبير»، والترخيص الممنوح للأجانب من السلطات الرسمية للعمل بالمنظمة.

- مصادر تمويل المنظمة بشكل وافي وأرقام الحسابات البنكية في مصر.

- إقرار من الممثل القانوني بعدم سابقة إدراج أحد العاملين في فرع المنظمة في مصر على قوائم الإرهاب.

- صورة طبق الأصل لصيغ التعاون أيا كان مسماها التي انخرطت فيها المنظمة مع أي جهة داخل مصر.

- صحيفة الحالة الجنائية بالنسبة للعاملين المصريين بالمنظمة.‌

- الممتلكات العقارية والمنقولة وغيرها التي تمتلكها أو تحوزها المنظمة داخل مصر والأنشطة والبرامج والفعاليات التي قامت أو تقوم بها المنظمة داخل مصر.