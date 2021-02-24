صناع الخير: لن يتوقف عمل الجمعيات الأهلية بالتزامن مع تطوير الريف المصري

قال مصطفى زمزم رئيس جمعية صناع الخير، إن الجمعيات الأهلية العاملة في مصر، تقوم بدور كبير خلال السنوات الماضية من أجل إنجاح المبادرات التي أطلقتها رئاسة الجمهورية من مختلف المحافظات، وعلى كل الأصعدة الطبية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف «زمزم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن عمل تلك الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية في مختلف المبادرات، ساعد كثيرا في تحديث بيانات المواطنين في مختلف ربوع مصر، وهو ما أهل الوزارات الحكومية، في إشراك منظمات المجتمع المدني، ضمن المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا: «عندنا قيمة مضافه بتحصل في مختلف المحافظات، وجمعنا بيانات وحصر لأسر كثيرة حول الجمهورية».

وأوضح أن القرى التي لم يتم استهدافها ضمن المبادرة الأولي فلن تتوقف الأعمال الاجتماعية فيها من قبل مختلف الجمعيات الأهلية والقوافل الطبية: «لن يتوقف أي نشاط كنا نقوم به من قبل، ومفيش أي برنامج تنموي سيتوقف والمشروعات مستمرة، وهناك أسر تتلقي الدعم على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع حياة كريمة».

وأكد أنه حاليا جرى مضاعفه الأنشطة بالتسيق مع مبادرة حياة كريمة من أجل تطوير وتدريب الشباب المتطوعين على مستوى الجمهورية، لأفتا إلى أنه سيتم تدريب ما يقارب الـ100 ألف شاب مصري قريبا من أبناء القرى في كبيريات شركات البرمجيات حول العالم حتى يكونوا ذا قدرة في العمل ببرامج ريادة الأعمال: «لا يوجد أي قيادة مصرية قامت بما تقوم به القيادة الحالية من إنشاء للمصانع والمشروعات التنموية العملاقة على مستوى الجمهورية».

وأشار إلى أنه تم البدء فى تطوير الحرف التراثية واليدوية عبر استراتيجية واضحة ستعمل طيله 3 سنوات، كما وتم تمويل تلك الصناعات من قبل وزارة الصناعة المصرية بنسبة 90% حيث ستشارك الجمعيات الأهلية في ذلك التطوير بنسبة 10%: «كل أجهزة الدولة يوميا في تواصل مستمر، ولدينا قواعد بيانات محدثه، ونشعر بطفرة كبيرة حصلت في المجتمع، وكافة الخدمات التي سيتم تقديمها بالقرى سيكون شكلها مختلف في كل المشروعات».