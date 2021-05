كيف تشترك في تطبيق Clubhouse دون الحصول على دعوة من صديق؟

تطبيق Clubhouse يتيح التفاعل مع الآخرين باستخدام الخدمة الصوتية فقط، وكل ما عليك فعله هو تحديد اهتماماتك، ومتابعة أصدقائك والأشخاص الآخرين، وإنشاء «غرف Rooms» أو الانضمام إليها لإجراء مناقشات صوتية حول مختلف الموضوعات، إذ لا توجد أي صور أو مقاطع فيديو أو حتى نصوص، كما يمكنك الانضمام لأي غرفة عامة أو مغادرتها في أي وقت.

التطبيق لا يزال متاح لمستخدمي نظام iOS فقط حتى الآن والاشتراك فيه قائم على الدعوات فقط أيضا على الرغم من الشعبية الكبيرة التي حققها، فلا يمكنك الانضمام إلا عندما يصلك دعوة خاصة من شخص سبق واشترك في التطبيق، ولكن الأعضاء يتلقون عددًا محدودًا من الدعوات، حيث يحصل كل عضو على دعوتين فقط، وبذلك تكون فرصة الانضمام عبر دعوة صعبة.

تستعرض «الوطن» الحل البديل للانضمام إلى تطبيق Clubhouse دون إضاعة دعوات صديقك، وذلك وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews بنحو:

كيفية الانضمام إلى تطبيق Clubhouse دون دعوة؟

للاشتراك في تطبيق كلوب هاوس دون دعوة من أحد، يجب أن تبحث عن شخص يكون عضو بالفعل في تطبيق Clubhouse، ثم يقوم كلاكما بحفظ جهة الاتصال الخاصة بالآخر في هاتف آيفون الخاص به، وبعد هذا يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- ثبت تطبيق «Clubhouse»، ثم قم بالتسجيل، واحجز اسم المستخدم الذي ترغب فيه.

- سيتلقى الشخص الآخر إشعارًا لمساعدتك في الانضمام، اطلب منه فقط النقر على خيار Let them in.

سيتم قبولك في Clubhouse دون إضاعة أي دعوات.

تأكد من حجز اسم مستخدم فريد خاص بك قبل أن يستخدمه شخص آخر، لأنه نظرًا إلى أن تطبيق Clubhouse عبارة عن منصة جديدة، فهناك فرصة كبيرة للحصول على اسم المستخدم الذي تختاره.

وبمجرد الاشتراك في التطبيق ستحصل على دعوتين يمكنك استخدامهما للسماح لأصدقائك بالانضمام إلى التطبيق، ويمكنك دعوة أشخاص آخرين إلى تطبيق Clubhouse عبر الخطوات التالية:

- انتقل إلى تطبيق Clubhouse في هاتفك.

- اضغط على رمز صندوق البريد بالنجمة الموجود في أعلى الصفحة الرئيسية.

- سيطلب منك التطبيق السماح للتطبيق بالوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك، وهنا سترى جميع جهات الاتصال الخاصة بك.

- ابحث عن جهة اتصال من خلال كتابة الاسم في شريط البحث، أو قم بالتمرير حتى تجد الشخص الذي تريد دعوته، ثم اضغط على زر دعوة «Invite» الموجود بجوار اسم الشخص.

- ستظهر نافذة أخرى حيث يمكنك كتابة رسالة مخصصة تأتي مع رابط الدعوة، ثم اضغط على إرسال.

- بعد ذلك؛ انتظر حتى يقبل الشخص دعوتك، وسيظهر كأحد متابعيك بعد انضمامه للتطبيق.