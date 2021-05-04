أدعية العشر الأواخر من رمضان 2021: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2021 من الأمور التي يكثر البحث عنها طوال شهر رمضان الكريم، وذلك لما لـ أدعية العشر الأواخر من رمضان 2021 من قدسية خاصة عند المسلمين، حيث يدعو رجال الدين والمؤسسات الدينية لضرورة اغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير، وذلك بقراءة القرآن والدعاء والذكر والصلاة، عسى أن تنالهم من الله نفحات خير يسعدون بها في الدنيا والآخرة.

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2021

وذكرت دار الإفتاء أنّه نقلا عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صل الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره». مضيفة أنّ النبي الكريم أرشد إلى اغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير، حيث العشر الأواخر من رمضان، نظرا لعظم فضل العشر الأواخر من رمضان 2021 حيث تهب نفحات الرحمن بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وتسطع أنوار الإيمان في ليلة مباركة أنزل فيها القرآن، وهي ليلة القدر التي جاء ذكرها في القرآن الكريم بأنها ليلة خير من ألف شهر.

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2021 وخاصة ليلة القدر، لها دعاء مأثور عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، بم أدعو؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2021

ومن الممكن أيضا ترديد أدعية العشر الأواخر من رمضان 2021 على النحو التالي:

للهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل، والهرم، والمأثم، والمغرم».

وأيضا من أدعية العشر الأواخر من رمضان 2021: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي -وقال عثمان: عوراتي- وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».