تعرف على فضل العشر الأواخر من رمضان 2021: اجتهد النبي فيها أكثر من غيرها

شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية كثرة البحث عن فضل العشر الأواخر من رمضان 2021، وهو ما تستعرضه «الوطن» في سطور هذا التقرير، تحت عنوان: «تعرف على فضل العشر الأواخر من رمضان 2021».

تعرف على فضل العشر الأواخر من رمضان 2021

أوضحت دار الافتاء، أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صل الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره».

كما ورد عنها، أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عنهم والتابعون والسلف الصالح يجتهدون في العبادة خلال العشر الأواخر أكثر من غيرها، بل أن بعضهم كان يخصها دون غيرها حتى فيما يتعلق بالغسل والزينة والملابس النظيفة والجديدة، يقول ابن جرير: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، وكان النخعي يغتسل فى العشر كل ليلة.

فضل العشر الأواخر من رمضان 2021

وأضافت دار الإفتاء، أنَّ النبي الكريم أرشد إلى اغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير، نظرا لعظم فضل العشر الأواخر من رمضان 2021؛ إذ تهب نفحات الرحمن بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وتسطع أنوار الإيمان في ليلة مباركة أنزل فيها القرآن، هي ليلة القدر خير من ألف شهر.

فضل العشر الأواخر من رمضان

ومن فضل العشر الاواخر من رمضان 2021، أنه يوجد بها ليلة القدر وهي التي تأتي في ليلة وترية، وقد وصفها القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر، وهي التي أنزل الله فيها القرآن.

ويقول العلامة ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (إِنَّا أَنـزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ)، إن هذه الليلة تتنزل فيها الملائكة والروح، أي يكثر تنزل الملائكة فيها لكثرة حركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة، كما يتنزلون عند تلاوة القران.

وقد ورد فى الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».

وحثت دار الإفتاء المسلمين على اغتنام العشر الأواخر من رمضان من خلال «قراءة القرآن، والذكر الدائم، والالتزام بفرض الصلاة، وعدم الانشغال عنها بمشاغل الدنيا، واغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير، وإحياء الليل، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره، ومعنى أحيا الليل: أي استغرقه بالسهر في الصلاة والذكر وغيرهما، وأيضا تستحب الزكاة خلال العشر الأواخر من رمضان».