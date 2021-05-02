موعد أذان الفجر اليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان 2021

يتابع المسلمون بمختلف أنحاء الجمهورية موعد أذان الفجر اليوم بشكل يومي، لمعرفة موعد بداية الصيام وموعد الإفطار.

وفي هذا الإطار تستعرض جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة موعد أذان الفجر اليوم الاثنين الموافق 21 من شهر رمضان 3 مايو في محافظات جمهورية مصر العربية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

موعد أذان الفجر في مختلف المحافظات

موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية

موعد أذان الفجر في تمام 3:36.

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة

موعد أذان الفجر في تمام 3:32.

موعد أذان الفجر اليوم في الزقازيق

موعد أذان الفجر في تمام 3:32.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر في تمام 3:29.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان

موعد أذان الفجر في تمام 3:44.

موعد أذان الفجر اليوم في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 3:29.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 3:38.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 3:43.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 3:43.

موعد أذان الفجر اليوم في طنطا

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 3:34.

موعد أذان الفجر اليوم في الخارجة

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 3:51.

موعد أذان الفجر اليوم في الغردقة

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 3:32.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 3:41.

موعد أذان الفجر اليوم في دمنهور

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 3:35.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط

موعد أذان الفجر في تمام الساعة 3:28.