حظك اليوم الأربعاء 5-5-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

يستمد مولود برج الحمل قوته من مواصفات برجه وعناصره، حيث ينتمي برج الحمل إلى مجموعة الأبراج النارية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم مناسب للدراسة والعمل والتأمل وإعادة حساباتك ومراجعة تجاربك السابقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالحذر وعدم الإعلان عن أخبارك ومن المهم أن تبتعد عن الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.