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حظك اليوم الثلاثاء 4-5-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:36 ص | الثلاثاء 04 مايو 2021
برج العقرب

برج العقرب

مولود برج العقرب يحب عمل الخير والأعمال التطوعية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

قد تكون هناك ضغوط أو خلافات، واليوم أنت بحاجة لاستحضار روح التعاون والتسامح بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ما زال القمر معاكسا، حاول أن تتفادى صدامات عنيفة مع الأصدقاء والأهل والأقارب.

 مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

 

 

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