حظك اليوم الأربعاء 5-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

تمتلك إمرأة برج الثور حسًا فكاهيًا يجعله أحد الأسباب القوية التي تجذب الآخرين إليها، فضلًا عن الصراحة والوضوح التي تتمتع بهما.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم وقد تلتقي اليوم بأناس جدد أو تعرف فكرًا يسهم في تطورك، ومن السهل أن تحصل على دعم الزملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل العلاقات يدعم علاقاتك ويمنحك شعورًا بالارتياح ويعدك بدعم المخلصين ويحيط بك الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد رياض، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.