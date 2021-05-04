مياه الدقهلية: بدء تطعيم العاملين بلقاح كورونا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية اليوم الثلاثاء عن بدء تلقى عدد من العاملين بالشركة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بناءًا علي التعاون الدائم بين مديرية الصحة بالدقهلية مع الشركة، وحرص المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية من جانبه على تلقي الجرعة الأولى للقاح، لتشجيع العاملين على التطعيم، في حضور الدكتور سعد مكي، وكيل الوزارة، والدكتور أحمد مكي، مدير عام الطب الوقائي بالدقهلية، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتقديم اللقاح.

عشرات العاملين بمياه الدقهلية يتلقون لقاح كورونا

وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة لتلقيح مواطنيها، للحفاظ على سلامتهم من فيروس كرونا المستجد، وتلقى الجرعة الأولى عشرات من العاملين في اليوم الأول، بمقر ديوان عام الشركة، حيث تم الاطمئنان على الحالة الصحية للعاملين الراغبين في تلقي اللقاح قبل تلقيهم له، والذين قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة الخاص بالتسجيل للقاح www.egcovac.mohp.gov.eg

وأكدت الشركة، أن الحملة ستتواجد غدًا الأربعاء بمقر ديوان عام الشركة، ومن المقرر أن توجه لمختلف مناطق الشركة تباعًا، للتسهيل على من يرغب في تلقي اللقاح من العاملين بالشركة.

تطعيم مرضي الغسيل الكلوي بلقاح كورونا

ومن جهة أخري بدأت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم، فعاليات تطعيم مرضى الغسيل الكلوي بلقاح فيروس كورونا بوحدة الكلى بمستشفى شربين المركزي، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة نحو تطعيم مرضى الغسيل الكلوي ضد فيروس كورونا بجميع وحدات ومراكز الكلى بمستشفيات المحافظات، وعلي أن تتولي مديرية الصحة تسجيل جميع مرضي الغسيل الكلوي علي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة للتسهيل عليهم في أخذ اللقاح، كذلك الحال بالنسبة لكبار السن المقيمين في دور المسنين.