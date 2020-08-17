حافز تميز لـ"مياه الدقهلية" من شركة توزيع الكهرباء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن حصولها على حافز تحسين معامل القدرة للمحطات الكبرى يبلغ قدره 2 مليون و174 ألف جنيه، بعد عمل التسوية السنوية للشركة مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن العام الماضي، وذلك لأول مرة على مستوى الشركات التابعة بمختلف المحافظات.

وأشاد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بالجهود المبذولة، والإجراءات المتبعة لتوفير الطاقة بمختلف محطات الشركة، كما تقدم بخالص التهنئة لقطاع التشغيل والصيانة، والإدارة العامة للكهرباء والديزل، وإدارة ترشيد الطاقة، وجميع العاملين بمواقع الشركة.

وحث نصر، في بيان له، جميع العاملين بالشركة على ضرورة العمل على ترشيد الطاقة الكهربائية، للاستمرار في سياسة الترشيد التي تنتهجها الشركة بمختلف المناحي، والحرص على تحقيق المزيد من التفوق، والتميز للنهوض بالشركة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.