حملة لتعقيم وتطهير المستشفيات والمؤسسات الحكومية بدمياط

كثفت وحدات مكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة في دمياط أعمال الرش والمكافحة صباحا ومساء سواء الأرضية والهوائية لمقاومة الحشرات الزاحفة بأنوعها الناقلة للأمراض وكذلك القوارض والذباب والبعوض وفي أماكن تجمع القمامة والأشجار والأسواق وبعض المستشفيات والمؤسسات الحكومية وغيرها باستخدام الرشاشات والمواتير الخاصة بذلك وأجهزة الضباب والرذاذ خلال الأيام الماضية .

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وبالتنسيق مع رؤساء المجالس المدن والأحياء على مستوي المحافظة جرى تنفيذ خطط المكافحة بأنوعها للقضاء على مصادر تكاثر الحشرات وذلك في كافة أماكن التوالد والتكاثر في المحافظة، و توفير كافة المبيدات والأجهزة والمعدات والعاملين والفنيين لهذه الأعمال للحد من انتشار وتكاثر هذه الحشرات في موسمها .

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وأكد وكيل الوزارة أن صحة دمياط تقوم بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للوقاية والحماية من الأمراض حرصا منها على صحة المواطنين، وتوفير مناخ صحي يتم الرش والمكافحة حسب خطوط سير للأماكن المزدحمة بالسكان والتي يزيد بها الشكاوي.

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يأتي ذلك تنفيذا لخطط موضوعة للمكافحة في كافة المدن والقرى بالمحافظة هذا بخلاف الخطة الموضوعة لحملة «أبريل -مايو ٢٠٢١»، لمكافحة للقوارض والتي سوف تبدأ الشهر الجاري .

وشنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد حملة بتشكيل فرق للتفتيش الصيدلي حيث قامت بالمرور على عدد 175 صيدلية عامة و خاصة و مخازن أدوية بجميع مدن و قرى دمياط.

وأسفرت الحملات عن عمل 33 محضرا بمخالفات منها أدوية منتهية الصلاحية وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير و أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة و مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص و كذلك تنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد 4 صيدليات.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على الإستمرار في تكثيف تلك الحملات في كافة مراكز و قرى دمياط لإحكام الرقابة على الدواء والحفاظ على صحة المواطنين.

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