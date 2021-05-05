حظك اليوم الأربعاء 5-5-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجوزاء أنّه شخصية اجتماعية ويفضل دائما أن يكون محاطا بالأشخاص، وهو قادر على التكييف مع جميع الظروف المحيطة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر معاكس وعليك اليوم ألا تبالغ في عنادك ونفقاتك واصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.