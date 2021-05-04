فتح باب التبرعات للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن فتح باب التبرع في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك حرصا على مشاركة المواطنين في المبادرة والتي تسعى لتغيير حياة أكثر من نصف سكان مصر وتوفير حياة كريمة لهم حيث تم فتح باب التبرع من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمباردة عن طريق الحساب البنكي الخاص بالمبادرة، وذلك تسهيلا على المواطنين للتبرع عن طريق الإنترنت من أماكن تواجدهم من داخل مصر وخارجها. للتبرع.. اضغط هنا

جدير بالذكر يأتي ذلك حرصا عىل سلامتهم في ظل جائحة كورونا ومنحهم فرصة المشاركة في المبادرة، كما خصصت مبادرة حياة كريمة رقما لتلقي التبرعات عبر الرسائل القصيرة وذلك عبر رقم (9509) من التليفون المحمول وقيمتها خمسة جنيهات.

9 أهداف لحياة كريمة

1. التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

2. التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

3. الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

4. توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

5. اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.

6. تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.

7. الاستثمار في تنمية الانسان المصري.

8. سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

9. احياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.