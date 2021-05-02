«القابضة للمياه» تطلق حملات توعوية لترشيد الاستهلاك بقرى «حياة كريمة»

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن إطلاق وتكثيف حملات التوعية والمشاركة المجتمعية بالمراكز المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى، بهدف نشر الوعي بين المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، وأهمية الحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة أثناء تنفيذ تلك المشروعات القومية وبعد الانتهاء منها.

استطلاع رأي ميداني وعقد لقاءات وأنشطة ميدانية مع الجمهور

وكانت الشركة القابضة وشركاتها التابعة قد بدأت في تدشين حملات التوعية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة، بإجراء استطلاع رأي ميداني، وعقد لقاءات وأنشطة ميدانية مع الجمهور، وتنفيذ ورش تعليم السباكة الخفيفة، وتنفيذ حملات ميدانية ولقاءات مجتمعية، والتنسيق مع الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني، والتعاون مع قادة الرأى ورجال الدين والرائدات الريفيات ومراكز الشباب في تبني نشر الجهود المبذولة بالمشروع القومي.

قنوات الإبلاغ عن شكاوى المياه والصرف الصحي

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قنوات الابلاغ عن شكاوى المياه والصرف الصحي من خلال الاتصال بالخط الساخن 125) من التليفون الأرضي، أو عبر موقعها الإلكتروني hcww.com.eg، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.hcww.eg، وتطبيق الهاتف المحمول hcww-125.