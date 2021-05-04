وزير الإسكان يتفقد مشروع الحدائق المركزية ومحور بن زايد بـ«الإدارية»

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل، والموقف التنفيذي لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال بارك»، ومشروع محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، وبرفقته مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وهنأ وزير الإسكان، جميع العاملين بمناسبة عيد العمال، معرباً عن سعادته بما يبذله المصريون في سبيل النهوض ببلدنا الحبيب، قائلاً: «العامل المصرى الأصيل لا يدخر جهدًا في سبيل رفعة الوطن، وتقديم كل ما هو غالٍ وثمين»، وفق بيان صادر اليوم.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع القومي الذي يتمّ تنفيذه للمرة الأولى بمصر، ويُعد أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو 1000 فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وانتقل وزير الإسكان، لتفقد أعمال تنسيق الموقع العام، وتشمل أعمال (الأرصفة - اللاند سكيب - اللافتات المرورية - الإنارة)، بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ويبلغ طول المحور 12 كم كمرحلة أولى بداية من مسجد الفتاح العليم وحتى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ويمتاز المحور بجمال التصميم، الذي يتماشى مع الإنجاز الكبير الذي يتمّ تنفيذه بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.