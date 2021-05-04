وزير الإسكان يتابع تنفيذ «جاردن سيتي الجديدة» بالعاصمة الإدارية

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للأعمال بالحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة»، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تابع موقف تنفيذ أعمال المرافق بالحي الحكومي، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الحي السكني الخامس جاردن سيتي الجديدة»، يقام على مساحة 885 فداناً، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالي 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، ويضم الحي جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وقد جرى اعتماد تصميم معماري مخلتف في هذا الحي مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتي ووسط البلد بالقاهرة.

كما تفقد الوزير ومرافقوه، الحي الحكومي، وأعمال البنية التحتية الجاري تنفيذها للحي بالكامل، التي يجري الانتهاء من تنفيذها، تمهيداً لقرب انتقال الموظفين إلى المقار الوزارية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.