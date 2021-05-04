إيران تسجل 20 ألفا و150 إصابة جديدة و344 حالة وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، 20 ألفا و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيانها اليومي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليونين و575 ألفا و737 إصابة مؤكدة، من بينها 5 آلاف و461 حالة في وضع حرج.

وذكرت وزارة الصحة أنه سجلت 344 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 73 ألفا و219 حالة وفاة، في حين بلغ إجمالي المتعافين من الفیروس مليونين و22 ألفا و586 متعافيا حتى الآن.

وأضافت الوزارة أن 16 مليونا و379 ألفا و357 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس «کوفید 19» في أنحاء إيران حتی الآن.