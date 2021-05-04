مديريات التعليم تنتهي من تصحيح امتحانات النقل وأولى وثانية ثانوي

انتهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات، من تصحيح امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي للعام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى امتحانات سنوات النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والتي عقدت في شهر أبريل 2021، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، إن المدارس انتهت من تصحيح امتحانات صفوف النقل، وامتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عن شهر أبريل 2021، موضحاً أنه جاري مراجعة الدرجات.

وأضاف «عبدالتواب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم إرسال درجات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لمراجعتها، مؤكداً أنه تم التأكيد على جميع المدارس بضرورة مراجعة الدرجات جيداً قبل إرسالها للمركز القومي للامتحانات.

«تعليم الجيزة»: إعداد الكشوفات النهائية بدرجات الطلاب

ومن جانبه، قال بسكاوي مصطفى، مدير إدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، إن المدارس انتهت من تصحيح امتحانات صفوف النقل، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحاً أنه سيتم إعلان نتيجة الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف «بسكاوي» قائلاً لـ«الوطن»، إنه تم التأكيد على جميع المدارس بضرورة إعداد الكشوفات النهائية بدرجات الطلاب، على اسطوانات مدمجة تمهيداً لإرسالها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتاً إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات.

وتابع مدير إدارة العمرانية التعليمية أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الاستعداد الجيد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية، وتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وفي سياق متصل، قال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بجنوب الجيزة، أن جميع المدارس على وشك الانتهاء من تصحيح الامتحانات الشهرية، مؤكداً أنه سيتم إعلان درجات الطلاب خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن الطلاب حصلوا على درجات جيدة.

وأضاف «شعبان» أنه سيتم إرسال درجات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على إسطوانات مدمجة للمركز القومي للامتحانات لمراجعتها.