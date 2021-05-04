أطباء يوضحون تأثير كورونا على الأوعية الدموية: بروتين سبايك السبب

أجرى باحثو معهد «سولك» للدراسات البيولوجية بكاليفورنيا في الولايات المتحدة، دراسة جديدة بالتعاون مع علماء جامعة «كاليفورنيا بسان دييجو»، أثبتت أنَّ بروتين «سبايك» في فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» يهاجم نظام الأوعية الدموية الخلوية، حيث توصلت الدراسة المنشورة في 30 أبريل الماضي إلى أنَّ «كوفيد 19» مرض أوعية دموية وليس تنفسيًا فقط. ويوضح أطباء متخصصون، دور بروتين «سبايك» مع فيروس كورونا، وتأثيره على الأوعية الدموية في حديثهم مع «الوطن».

دور بروتين «سبايك»

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، إنَّ بروتين «سبايك» هو عبارة عن الأشواك المتواجدة على الغلاف الخارجي لفيروس «كوفيد -19»، لافتة إلى أنَّها مسؤولة عن الإمساك في المستقبلات الموجودة لدى جسم الإنسان.

وأضافت استشاري المناعة والتغذية، أنَّ بروتين «سبايك» يدخل إلى كرات الدم الحمراء، ويمسك في البروتين الموجود في الحديد، ويجعل الحديد الداخل في تكوين «هيموجلوبين» الدم بكميات عالية، ويزيد من كمية بروتون «فيريتين»، ما يتسبب في حدوث الجلطات.

وأشارت استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، إلى أنَّ بروتين «سبايك» يتعامل بشكل خاطيء مع الخلايا المناعية في الجسم، ويحفزها بطريقة غير صحيحة، ما يجعل الإنسان عرضة لما يسمى بـ«العاصفة المناعية»، وحدوث عواقب وخيمة تنتهي بالمريض داخل المستشفى.

تأثير بروتين «سبايك» على مستقبلات كورونا

ومن جهته، أوضح الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية، بكلية طب قصر العيني، أن بروتين «سبايك» متواجد على سطح فيروس «كوفيد -19»، ويمسك في المستقبلات المختلفة الموجودة في الكبد والقلب والأوعية الدموية والمخ والجهاز الهضمي والكلى وكذلك الجهاز التنفسي، وعلى حسب نشاطته وكثافته يؤثر عليها من خلال تفاعلاته بها.

ولفت أستاذ الكبد والأمراض المعدية، إلى أنَّ هذه الحالة تحدث مع المريض على حسب حالته، والمشكلات التي يعاني منها، مضيفًا أنَّ بروتين «سبايك» يعمل على جميع المستقبلات المتواجدة في أكثر من مكان، ولكنه يكون أوضح في أماكن معينة.