الحكومة الهندية تصرف حصص تموينية مجانية للمساعدة في التغلب على كورونا

مع استمرار أزمة فيروس كورونا في العاصمة الهندية، أعلن رئيس وزراء دلهي، أرفيند كيجريوال اليوم، عن توزيع حصص غذائية مجانية لجميع حاملي البطاقات التموينية لمدة شهرين.

وقال «كيجريوال» في بيان صحفي نقلته صحيفة إنديان إكسبريس الهندية: «قررنا أن جميع حاملي البطاقات التموينية في دلهي، وعددهم حوالي 72 ألفًا، سيحصلون على حصة مجانية خلال الشهرين المقبلين، وهذا لا يعني أن الإغلاق سيستمر لمدة شهرين، لكن ذلك يتم فقط لمساعدة الفقراء في مواجهة المشكلات المددية».

ومع استمرار ارتفاع الحالات، قررت «بيهار» تنفيذ إغلاق كامل حتى 15 مايو، حسبما أعلن رئيس الوزراء نيتيش كومار اليوم، في تغريدة له، قائلا: «بعد مناقشة مع الوزراء والمسؤولين المساعدين أمس، تقرر تنفيذ الإغلاق بحلول 15 مايو 2021، وفيما يتعلق بالإجراءات التفصيلية والأنشطة الأخرى، فإن مجموعة إدارة الأزمات اليوم سوف تقوم باتخاذ ما يلزم».

وسجلت الهند أكثر من 3.57 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال في الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات 20 مليونا، وبذلك سجلت البلاد انخفاضًا في الارتفاع اليومي لليوم الثالث على التوالي، بينما تعافى أكثر من 10 ملايين و66 ألف، بعد أن كانت اختباراتهم إيجابية، ومع وفاة 3449 شخصا، تجاوز عدد القتلى الآن 222 ألفا.

وفي غضون ذلك، اتخذ رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعض القرارات الرئيسية لتعزيز توافر الكوادر الطبية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وقال: إنه يمكن توزيع طلاب طلاب كليات الطب في العام الأخير والممرضات المؤهلين لمهام التعامل مع الفيروس، موضحا أن الطاقم الطبي الذي يكمل 100 يوم من واجبات العمل الخاص بفيروس كورونا سيعطى الأولوية في التعيينات الحكومية العادية المقبلة، خاصة أن النظام الصحي في الهند يعاني نقصا كبيرا في الأسرة والأدوية والأكسجين، رغم تدفق المساعدات الدولية في الأيام الأخيرة.