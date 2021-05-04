24 ساعة اقتصاد: المصريون شربوا 51 مليار سيجارة بـ9 أشهر.. والحديد زاد

شهدت 24 ساعة اقتصاد اليوم، عدة أخبار مهمة، جاء في الخبر الأول أن «المصريين شربوا 51 مليار سجارة» خلال 9 أشهر، ثم جاء الخبر الثاني بتوقعات بتحسن الاقتصاد المصري، وترصد «الوطن» أهم 5 أخبار خلال 24 ساعة اقتصاد كالآتي:

«المصريين شربوا 51 مليار سيجارة» في 9 أشهر

دخن المصريون، نحو 51 مليار سيجارة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، بزيادة تصل لـ4 مليارات سيجارة زيادة عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك من إنتاج الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» فقط، دون حساب ما دخنه المصريون من سجائر الشركات الأخرى مثل «فيليب موريس» و«جابان توباكو».

استطلاع دولي: مؤشرات بزيادة الثقة في الاقتصاد المصري رغم كورونا

سجّل استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2021، والصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA)، الارتفاع الأعلى على الإطلاق خلال العقد الأخير في مؤشرات الثقة العالمية، وجاءت النتائج الأكثر إيجابية من أمريكا الشمالية.

بعد زيادة الـ150 جنيها.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، استقرارًا بعد ارتفاعه منذ بداية شهر مايو الجاري، بشكل مفاجئ 150 جنيها للطن وتسليم أرض المصنع، كما يضاف إليه أسعار نولون السيارات. وتتغير الأسعار صعوداً وهبوطا متأثرة بعدة عوامل تتضمن حجم الإنتاج والمعروض في السوق وما يقابله في الطلب، كما أنَّ أسعار الطاقة تعد أحد العوامل الأساسية المؤثرة في تحديد سعر منتجات البناء والتشييد.

لا علاقة لها برسوم الحماية.. 5 آلاف جنيه زيادة في سعر طن الألومنيوم

رفعت شركة «مصر للألومنيوم» أسعار الخامات بقيمة 5 آلاف جنيه في الطن، وذلك بعد أيام من فرض وزارة التجارة والصناعة، رسوم حماية على الواردات من خام الألومنيوم، في وقت أكّدت فيه الشركة أنَّ الزيادة نابعة من الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار العالمية.

التحول الرقمي.. 96.3% من المصريين استخرجوا الأوراق الحكومية أونلاين بسهولة

بحسب مؤشر «إدراك مكافحة الفساد» الصادر مؤخراً من مجلس الوزراء، تم توجيه أسئلة للمواطنين من خلال عينة، عن تفضيلهم لاستخراج الأوراق الحكومية أو الحصول على الخدمات الحكومية من خلال الإنترنت أو من خلال الذهاب إلى الجهة نفسها، وتبين من النتائج عدم وجود اختلاف في وجهات نظر المواطنين إزاء هذا الموضوع، حيث ذكر نحو 43.3% أنهم يفضلون استخدام الإنترنت و57.7% يفضلون الذهاب إلى الجهات الحكومية.