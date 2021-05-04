تجديد حبس 3 متهمين بسرقة سيارة تحمل 12 مليون جنيه بالبساتين 15 يوماً

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين، قبل قليل، تجديد حبس 3 متهمين بالاستيلاء على مبلغ 12 مليون جنيه، بعد سرقته من سيارة نقل أموال في منطقة البساتين، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وتمكنت مباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، في وقت سابق، من إعادة مبلغ 12 مليون جنيه، بعد سرقته من سيارة نقل أموال، وتم ضبط مرتكبي واقعة السرقة، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة بإحالتهم للنيابة للتحقيق.

بداية الواقعة بورود بلاغ إلى المقدم محمد ملش، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، من أحد مسئولى شركات الأمن والحراسة ونقل الأموال، وعدد 2 آخرين يعملان بذات الشركة، بأنه عقب توجه اثنين من العاملين، مقدمي البلاغ، إلى فرع إحدى شركات الاتصالات بدائرة القسم، مستقلين سيارة تابعة لجهة عملهم، قيادة سائق تابع للشركة، ولدى دخول السيارة الفرع لتحصيل مبالغ مالية، لاذ قائدها بالفرار، وبداخلها مبلغ مالي ما يقرب من 12 مليون جنيه، وأنهم عثروا على السيارة، عن طريق تقنية التتبع، دون العثور على قائدها أو المبلغ المالي.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد الشرقاوي، مدير المباحث الجنائية، وتبين صحة الواقعة، وأكدت التحريات التي أجرتها المباحث، برئاسة العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، ومن خلال تتبع خط سير هروب الجناة، تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، نصف نقل مزودة بصندوق مغلق، وتبين أنها مؤجرة لسائق، مقيم بمحافظة المنوفية، وأن وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع سائق شركة نقل الأموال، وسائق آخر، كما تبين اختباء المتهمين بمحافظة المنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنوفية، تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهم داخل قطعة أرض بدائرة قسم شرطة قويسنا.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر سائق شركة نقل الأموال بأنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة، وعلمه بتحصيل مبالغ مالية كبيرة، اختمر فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك اتفق مع المتهمين الآخرين على تنفيذ مخططه، وقام أحدهما باستئجار السيارة النقل، التي تم استخدامها في ارتكاب الواقعة، وكذلك استئجار قطعة الأرض التي تم ضبطهم فيها.

وبإرشاد المتهمين، تم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم جزءاً من المسروقات على متطلباتهم الشخصية.