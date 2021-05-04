عاجل.. رفض تظلم الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس وتأييد الحجز التحفظي

أمرت الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد جاد، وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن، بسكرتارية حامد أحمد، اليوم الثلاثاء، برفض التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس وتأييد الأمر بالحجز التحفظي.

واستمعت المحكمة إلى دفوع الدكتور حازم بركات ممثل الشركة اليابانية مالكة السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس، والذي طلب باستخراج صورة من أمر الحجز والتأجيل لحين إعلام كل الأطراف، مشيرا إلى أنَّه حتى اليوم لم يتمّ إعلان ربان المركب بقرار الحجز.

كما استمعت إلى نصر فرج محامي ودفاع هيئة قناة السويسـ والذي تقدم بمذكرة دفاع لهيئة المحكمة.

وطالب ممثل الشركة بمهلة 24 ساعة للاطلاع والرد على مذكرة الهيئة المقدمة، وطالب بالاطلاع على كل الوثائق التي تقدمت بها هية قناة السويس، وحددت بناء عليها مبلغ 916 مليون دولار كتعويض للهيئة.