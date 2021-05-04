سوهاج تسجل 64 حالة إصابة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا

قال مصدر مسئول بمديرية الصحة بسوهاج، إن المحافظة سجلت يوم إمس، الإثنين، 64 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتم تسجيل22 حالة وفاة، وفق البيانات الرسمية التي تم تسجيلها وإرسالها لوزارة الصحة.

ويشهد الوضع الصحي في محافظة سوهاج، ارتباكا بعد أن تزايدت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا لتحتل سوهاج المرتبة الثانية ضمن المحافظات الأعلى إصابة، وعلى ذلك تقدم أغلب نواب البرلمان عن محافظة سوهاج باستجوابات وطلبات احاطة لمناقشة وزيرة الصحة حول الوضع في المحافظة مما استدعي قيام الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة بزيارة المحافظة، لمعرفة الوضع علي الطبيعة في المستشفيات.

واتخذت الوزارة عدة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في المحافظة، من بينها ارسال فريق طبي مكون من 30 طبيا في مهمة لمدة شهرين لدعم القطاع الطبي، كما تم زيادة عدد مستشفيات العزل وزيادة أسرة العناية المركزة، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة في مستشفيات العزل.

محافظ سوهاج يعلن الاستنفار في جميع القطاعات لمواجهة كورونا

من جانبه اتخذ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عدة إجراءات عاجلة لمواجهة انتشار الفيروس، حيث كلف الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة علي المقاهي والكافيهات، لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية، وأسفرت الحملات عن غلق عشرات المقاهي والمحلات وتشميعها.

كما كلف المحافظ الوحدات المحلية بالتنسيق مع باقي المصالح الحكومية لتنفيذ حملات لتعقيم المباني الحكومية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة داخل المصالح الحكومية وبخاصة التي يتردد عليها المواطنون.

تانك أكسجين بسعة 20 ألف لتر من ميزانية المحافظة للطوارئ

كما أعلن المحافظ عن وصول سيارة تانك أكسجين سائل سعة 20 ألف لتر، كإحتياطي استراتيجي، وتمركزها داخل مستشفى صدر سوهاج بشندويل، وذلك للاستخدام في حالة الطوارئ فقط، وتأمين توافر احتياطي من الأكسجين بكميات كافية، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأكسجين بكميات كافية داخل المستشفيات التي تتعامل مع مرضى كورونا.

ووجه «الفقي»، بتجهيز مكان مناسب داخل المستشفى لتمركز السيارة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية لتأمين السيارة طوال فترة تمركزها داخل المستشفى.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحه بالمحافظة، أن امدادات الأكسجين تتم بانتظام بالمستشفيات دون أي معوقات، لافتة إلى أن التانك الجديد الذي وصل إلى المحافظة تم تمركزه بمستشفى صدر سوهاج بشندويل كإحتياطي استراتيجي لن يتم اللجوء اليه الا في حالة الطوارئ فقط، موجهة الشكر لمحافظ الإقليم على التنسيق الدائم والمستمر مع وزيرة الصحة لتلبية احتياجات المحافظة خلال التعامل مع جائحة كورونا.