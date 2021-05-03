لمواجهة كورونا.. إغراق المتنزهات بالمياه لمنع التجمعات في سوهاج

لجأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بسوهاج، إلى حيلة لمنع التجمعات في الحدائق العامة والمتزهات، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة، حيث قامت الوحدة المحلية بإغراق الحدائق والمتنزهات بالمياه، لمنع المواطنين من دخولها.

من جانبه أوضح حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، في بيان أصدره، عبر الصفحة الرسمية لمجلس المدينة على «فيس بوك»، رفع درجة الاستعداد بمركز أخميم خلال الأعياد «الربيع، وشم النسيم، والعطلات الرسمية»، التي أعلنتها الحكومة من يوم السبت حتى الإثنين، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال «حبارير» إنه تم ري وإغلاق جميع المتنزهات والمثلثات الخضراء وميدان الصينية لمنع تواجد المواطنين وتزاحمهم وإلغاء التجمعات، للحد من انتشار وباء كورونا، حرصا على سلامة المواطنين.

وشدد رئيس مركز ومدينة أخميم على التطبيق الصارم لقرار غلق المتنزهات، والحدائق العامة، وأماكن تجمعات المواطنين، ومنع أي تجمعات، أو احتفالات، والالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وري المتنزهات والحدائق العامة، ومنع استقبال العائلات والتجمعات في هذه الأثناء لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووجه «حبارير» بالتنسيق الكامل بين الوحدات القروية التابعة باتخاذ كل التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، والتنبيه بمنع استقبال المواطنين بالمتنزهات، وأيضا منع التجمعات حرصا على سلامتهم.

وأضاف رئيس مدينة أخميم أنه تم منع التجمعات، واستمرار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، والتأكد من الالتزام بتطبيق القرار الخاص بمواعيد الغلق الصيفية للمحال والمطاعم، والمحال التجارية، والورش، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة خلال أعياد الربيع، وشم النسيم، والعطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة، من يوم السبت وحتى اليوم الإثنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد «الفقي» على التطبيق الصارم لقرار غلق المتنزهات، والحدائق العامة، وأماكن تجمعات المواطنين، ومنع أي تجمعات، أو احتفالات، أو فعاليات جماهيرية، والالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعامل بكل حسم مع المقاهي والكافيهات والمحال المخالفة لتلك الإجراءات وغلقها فورا.