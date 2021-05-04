س وج .. كل ما تريد عن معرفته عن صلاة التسابيح: تغير حياتك 180 درجة

انتشرت خلال الساعات الماضية تساؤلات عديدة بشأن صلاة التسابيح، وكيفة أداء صلاة التسابيح، وعدد ركعات صلاة التسابيح، وغيرها من الأسئلة التي تتعلق بشأن صلاة التسابيح، التي ورد في فضلها أنها مكفرة للذنوب، مفرجة للكروب، ميسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية عددًا من الأسئلة الشائعة واجاباتها عن صلاة التسابيح من خلال ما أوضحته دار الإفتاء المصرية عن صلاة التسابيح والتي جاءت كالأتي.

- كم عدد ركعات صلاة التسابيح؟

صلاة التسابيح تُصلى أربع ركعات «أي بتسليمة واحدة» دون تشهد أوسط.

- وكيف يبدأ المصلى صلاة التسابيح؟

في كل ركعة من الركعات الأربع في صلاة التسابيح يقرأ المصلي بفاتحة الكتاب وسورة «أي سورة يختارها»، ثم يقول وهو قائم بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع هذه التسبيحات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة.

- وماذا عن الركوع في صلاة التسابيح؟

المصلي يركع وبعد التسبيح المعتاد في الركوع يقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، ثم يرفع رأسه من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده... إلخ، ثم يقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

- وكيف يكون السجود في صلاة التسابيح؟

يهوى المصلي ساجدًا بالشكل الطبيعي وبعد التسبيح المعتاد في السجود يقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، ثم يرفع رأسه من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فيقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.

- وماذا بعد السجود في صلاة التسابيح؟

يرفع المصلي رأسه من السجود ويجلس القرفصاء في استراحة خفيفة بين السجود والقيام ويقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، فذلك 75 مرة في كل ركعة.

وقالت دار الإفتاء إن المصلي يفعل ذلك 4 مرات في صلاة التسابيح أي في الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة.

دعاء صلاة التسابيح

وعن دعاء الذي يقال أثناء صلاة التسابيح، والذي يغير الحياة 180 درجة، فقد ورد عن زاد الطبرانى: فإذا فرغت فقل بعد التشهد وقبل السلام: «اللهم إنى أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى أخافك.

اللهم إنى أسألك مخافة تحجزنى عن معاصيك، حتى أعمل بطاعتك عملًا استحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفًا منك، وحتى أخلص لك فى النصيحة حبًا لك، وحتى أتوكل عليك فى الأمور كلها، حسن ظنى بك، سبحان خالق النور»، ثم يزيد بعد ذلك ما شاء من دعاء بما أهمه.