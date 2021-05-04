محامي «ايفرجيفن» يطلب الإطلاع علي أصول وثائق التعويضات المطلوبة

طالب المحامي ناصر بركات، ممثل الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس، هيئة المحكمة الإقتصادية بالإطلاع علي أصول كافة الوثائق التي تقدمت بها الهيئة والتي دفعتها للمطالبة بتعويض قدره 916 مليون دورلار.

وقال «بركات»، خلال دفاعه أمام هيئة المحكمة: «أرغب في الإطلاع على أصل الوثائق لمعرفة علي أي اساس بنت هيئة قناة السويس دفوعها وطلبها مبلغ يقترب من مليار دولار»، فيما دفع ممثل الشركة اليابانية ببطلان الحجز التحفظي علي السفينة ببطلان الصفة القانونية للمحامي الذي تقدم بالدعوى حيث لا يتم توقيع الحجز التحفظي إلا بوكالة خاصة وهو مافتقده أمر المتظلم منه.

وطالب المحامي مهلة 24 ساعة للإطلاع والرد علي مذكرة الهيئة المقدمة، واستمعت المحكمة إلي دفوع المحامي والذي طلب استخراج صورة من أمر الحجز والتأجيل لحين إعلان كافة الأطراف بإخطار التظلم.

وكان نصر فرج محامي هيئة قناة السويس، تقدم بمذكرة دفاع للمحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية للرد علي أسباب التظلم الذي تقدمت به الشركة المالكة للسفينة.

وقال محامي هيئة قناة السويس في مذكرته إنه كان يجب التظلم والإعلان خلال المواعيد المحددة الا ان المُتظلم خالف ذلك وتراخى في اعلان الأطراف المتمثلة في شرطة المسطحات وربان السفينة والاكتفاء بإخطار هيئة قناة السويس والتوكيل الملاحي والهيئة المصرية للسلامة البحرية.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الإقتصادية برئاسة المستشار احمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد رفضت التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس وتأييد الأمر بالحجز التحفظي.