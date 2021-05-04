مصدر ينفي استبدال بطاقة الرقم القومي حاليا بتصميم جديد

نفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، ما يشاع حاليا حول إصدار بطاقات رقم قومي للمواطنين بتصميم جديد مختلف كليا عن بطاقة الرقم القومي الحالية.

الإصدارات المميكنة ستشهد طفرة تكنولوجية هائلة

وأوضح المصدر، أن المستخرجات المميكنة في مصر ستشهد طفرة تكنولوجية هائلة، ضمن أعمال المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية في 7 أبريل الماضي، حيث تفقد منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي تتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي، تضمن حوكمة اصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية، مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، ووثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

شكل البطاقة الشخصية الجديدة

ومن جانبه قال طارق أحمد عبدالله، مصمم بطاقة الهوية الوطنية المصرية، التي جرى تداولها خلال الفترة الماضية وأثارت الجدل، لـ«الوطن»، إنَّها مجرد فكرة تسويقية لمجال عمله في الدعاية والإعلان، والذي عمل فيه منذ 20 عامًا مع شركات متعددة الجنسيات داخل مصر، وخارجها في السعودية منذ 6 سنوات، مع الهيئات العليا والوزارات والقيادات بالمملكة.

4 قرارات جديدة للتيسير على المواطنين

وتيسيرا على المواطنين أصدرت وزارة الداخلية 4 قرارات جديدة خلال الأيام الماضية في مقدمتها افتتاح مكاتب سجل مدني في عدد كبير من المولات بالقاهرة والجيزة، كما تم تمديد ساعات العمل في بعض مكاتب السجل المدني إلى الساعة 9 مساء.

وقررت وزارة الداخلية أيضا استمرار العمل بعدد من السجلات المدنية طوال أيام الأسبوع متضمناً يوم الجمعة، كما تقرر إرسال مأموريات خارجية إلى عدد من الحالات الإنسانية في المستشفيات، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم شخصية لهم.